Kožul in Stražarjeva obstala pred vrati četrtfinala EP SiOL.net Slovenska namiznoteniška igralca Deni Kožul in Katarina Stražar sta v mešanih dvojicah obstala pred vrati četrtfinala na evropskem prvenstvu v Münchnu. S 3:2 (7, -11, 10, -2, -7) sta bila boljša osma nosilca turnirja, Madžara Nandor Ecseki in Dora Madarasz.

