Sijajna Garnbretova še do drugega zlata na evropskem prvenstvu 24ur.com Slovenska plezalna šampionka Janja Garnbret je tudi v finalu balvanov na evropskem prvenstvu v Münchnu opravila s konkurenco in posledično prišla do svoje druge zlate medalje. Izjemna Korošica je bila najboljša že v polfinalu, v finalu pa je kljub manjšim zdravstvenim težavam premostila vse ovire za obogatitev svoje že tako bogate bere medalj z največjih tekmovanj.

