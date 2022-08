Velik požar pri letališču v Pulju, poslali kar pet letal za gašenje 24ur.com Iz hrvaške Istre poročajo o novem večjem požaru. Tokrat je zagorelo na jugu polotoka, v bližini letališča pri Pulju. Na kraj je prihitelo 80 gasilcev s 30 vozili, zaradi širjenja požara so zaprli tudi cesto proti Valturi, pomoč pa so nato dobili še iz zraka. Na teren so odleteli trije kanaderji, na pomoč sta priskočila tudi dva zračna traktorja.

