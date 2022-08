FOTO: Gori pri turističnem naselju pri Rovinju, več požarov na prostem tudi pri Pulju Lokalec.si Na Hrvaškem je izbruhnil požar v bližini turističnega naselja Valalta. Gasilci ga gasijo s pomočjo letala za gašenje tipa air tractor, na območje naj bi prispela tudi dva kanaderja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ogenj se širi ob sami obali. Na pomoč so gasilcem iz Rovinja priskočili še gasilci iz Pulja in Poreča, je pojasnil vodja istrske civilne zaščite Dino Kozlevac. Dodal je, da so v preteklih dveh urah na območju Pulja pogasili trojico požarov na prostem, med drugim požar na območju Vodnjana, pri Peroju.

VIR: STA

