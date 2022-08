Zaradi 'tistih dni v mesecu' Škotinjam več ne bo treba skrbeti za denarnico 24ur.com Škotska je kot prva država na svetu ženskam zdaj tudi v praksi zagotovila brezplačne higienske vložke in tampone. Zakonodajo je škotski parlament soglasno potrdil že leta 2020, z začetkom veljave zakona pa bodo morajo lokalne oblasti in izobraževalne ustanove zagotoviti brezplačne higienske vložke in tampone vsem, ki jih potrebujejo.

