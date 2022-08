Včeraj ob 18.38 sta v naselju Zabukovje pri Raki, občina Krško, trčila kolesar in osebno vozilo. Pri tem se je kolesar poškodoval. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali mesto nesreče in do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč kolesarju. Reševalci NMP Krško so kolesarja na kraju ustrezno oskrbeli in ga napotili v UC Novo mesto. preberite več » ...