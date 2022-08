Včeraj ob 9.46 je v bližini naselja Gradenc, občina Žužemberk, v gozdu traktor povozil osebo. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč ponesrečenemu do prihoda reševalcev ter pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preberite več » ...