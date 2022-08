Policajnovinarstvo po slovensko: iz tega razloga ima povratnik na NPU Darko Muženič neposreden dostop do Pop TV in 24ur.com Demokracija Piše: Ana Horvat (Nova24tv.si) Da je POP TV osrednji medij, kjer pogosto “prava imena” objavijo prej, kot za to izve prizadeti posameznik, smo v preteklosti že poročali, kot smo tudi že pojasnili, da je povezava med Policijo in POP TV direktna, imenuje pa se Damjana Seme, novinarka na POP TV in partnerka prvega kriminalista Davida Antoloviča. Tokrat se je njena naveza s Policijo izplačala direktor ...

