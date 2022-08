Kitajska vojaška raziskovalna ladja se je zasidrala v šrilanškem pristanišču 24ur.com Kitajska ladja Yuan Wang 5 se je zasidrala v šrilanškem pristanišču Hambantota. Gre za ladjo, ki je že dalj časa jabolko spora med med Indijo in Kitajsko, saj se Indija boji, da bo ta svetovna velesila pristanišče v bližini glavne pomorske poti med Azijo in Evropo uporabila kot vojaško bazo. Napeto pa je še vedno med Kitajsko in Tajvanom. Po tem, ko je Kitajska objavila posnetek strateških otokov...

