Peking uvedel sankcije proti sedmim tajvanskim politikom RTV Slovenija Kitajska je zaradi nedavnih obiskov ameriških politikov na Tajvanu uvedla sankcije proti sedmim tajvanskim politikom. Oni in njihovi družinski člani ne smejo več potovati na celinsko Kitajsko, v Hongkong in Macao. Prepovedali so jim tudi poslovanje.

