Bečirović: Proračun? Približno enak kot lani, s kadrovanjem smo zadovoljni 24ur.com Ljubljanska Cedevita Olimpija je tudi to poletje precej prevetrila svoje košarkarske vrste. V slovenski prestolnici so ostali štirje nosilci igre iz minule sezone - Edo Murić, Zoran Dragić, Alen Omić in Yogi Ferrell -, od izkušenih igralcev je del moštva tudi Marko Radovanović, s posoje se vrača Rok Radović, novinci pa so Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams, Jan Kosi, Karlo Matković in Lov...

