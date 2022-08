Za njimi je najtežje poletje do zdaj SiOL.net Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek zakorakali v priprave na novo sezono, v kateri bodo imeli slovenski prvaki znova velike apetite. V ljubljanski ekipi jim je po lanski sezoni uspelo zadržati jedro ekipe, v klub pa so pripeljali nekaj novincev, za katere je športni direktor ekipe Sani Bečirović prepričan, da bodo pripomogli k doseganju želenih ciljev.

