Po podatkih odpoklicev Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so odpoklicali bio koruzne tortilja čipse različnih blagovnih znamk, zaradi zaradi prisotnosti tropanskih alkaloidov.

Izdelki so bili na voljo v trgovskih centrih E-Leclerc, Afirmat d.o.o., Steelplast d.o.o., Spar Slovenija d.o.o. ter drogerijah Mueller. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) svetuje: “v ...