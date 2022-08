Dež začasno omilil pomanjkanje vode v slovenski Istri Primorske novice Podaljšani konec tedna, ki so ga v slovenski Istri pričakovali s strahom, se je iztekel brez redukcij oskrbe s pitno vodo. Poraba se je sicer povečala, a je padlo nekaj dežja, pa tudi s Planinskega polja so pripeljali največ vode doslej. Kljub temu vse omejitve ostajajo v veljavi, so poudarili na Rižanskem vodovodu.

