Toliko okužb s koronavirusom so potrdili včeraj Lokalec.si V ponedeljek so v Sloveniji ob 599 PCR-testih in 2032 hitrih antigenskih testih potrdili 537 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 83 bolnikov, na intenzivni negi pa devet. Od vključno petka je umrlo 11 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 253 bol ...

