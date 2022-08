Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 896 PCR-testov, s katerimi so odkrili 25 novih okužb. Naredili so še 779 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili 171 novih okužb. Na intenzivni negi se zdravi pet pacientov (en manj kot včeraj), na navadnih oddelkih pa jih je 232 (dva več kot včeraj). Umrli sta dve osebi s potrjeno koronavirusno okužbo.