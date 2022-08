Bencin in dizel zunaj avtocest od srede ponovno cenejša Primorske novice Opolnoči se bodo znova znižale cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,490 evra, kar je 4,4 centa manj kot doslej. Liter dizla pa bo stal 1,641 evra, s čimer se bo pocenil za 3,5 centa, so objavili na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

