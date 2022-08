Od danes bo gorivo malenkost cenejše Energetika.NET Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 13-dnevnem obdobju, torej od 17. avgusta do vključno ponedeljka, 29. avgusta 2022, znašali 1,641 evra za liter dizelskega goriva in 1,490 evra za liter NMB-95. Dizelsko gorivo bo tako za dobre tri cente cenejše, NMB-95 pa za dobre štiri cente cenejše, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

