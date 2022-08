“Vojna v Ukrajini je razgalila resnico o Rusiji. Kdor ni želel opaziti, da se Putinova država nagiba k imperializmu, se mora danes soočiti z dejstvom, da so v Rusiji ponovno oživeli demoni 19. in 20. stoletja: nacionalizem, kolonializem in vse bolj vidni totalitarizem,” izpostavlja poljski premier Mateusz Morawiecki in dodaja, da je vojna v Ukrajini razgalila tudi resnico o Evropi. Številni evrops ...