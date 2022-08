Poljski premier zaradi vojne v Ukrajini z ostrim pozivom evropskim voditeljem Radio Ognjišče Poljski premier Mateusz Morawiecki je v izjavi z naslovom Zgodovinski izzivi in napačne rešitve – Evropa na razpotju okrcal evropske voditelje, ki so se dali zapeljati Vladimirju Putinu in so danes šokirani zaradi dogajanja v Ukrajini, pri tem je med drugim omenil Nemčijo. Spomnil je, da so Poljska, Litva, Latvija in Estonija v preteklosti pogosto blokirale dogovore z Rusijo, kar...

