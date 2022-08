Udinesejev talent v Tottenham, Interjev pa v Chelsea 24ur.com Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je iz italijanskega prvoligaša Udineseja, kjer igrata slovenska reprezentanta Sandi Lovrić in Jaka Bijol, pripeljal 19-letnega Destinyja Udogieja. Mladi Italijan je podpisal petletno pogodbo, bo pa v sezoni 2022/23 ostal še v Vidmu. Po podatkih Transfermarkta so Londončani zanj odšteli 18 milijonov evrov. Podoben znesek so za Interjevega mladega vezista Cesa...

