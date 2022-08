Včeraj ob 10.07 je v naselju Laze pri Boštanju, občina Sevnica, padel motorist in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto. preberite več » ...