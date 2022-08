Ob 5.13 je v naselju Male Dole v občini Vojnik gorela hiša s pomožnim objektom. Gasilci PGD Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev so zavarovali kraj dogodka ter požar lokalizirali in pogasili. Objekt z nadstreškom približne velikosti 12×7 metrov je uničen v celoti, lastnik pa je umrl v požaru. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Včeraj ob 3.49 se je v naselju Bezina, občina Slovenske Konjic ...