Srbski selektor: Slovenci so polni samozavesti SiOL.net "Zadnja leta v slovenski reprezentanci vlada odlično vzdušje in njihovi navijači so res izjemni, tako da bo to za nas dober test. Mogoče celo najboljši možni v tem trenutku," je pred današnjim spektaklom med Slovenijo in Srbijo v Stožicah (20.15) dejal srbski košarkar Nemanja Nedović. Za razliko od Slovencev bo to za Srbe prvi javni test pred EuroBasketom, za obe reprezentanci pa bo dober pokazatelj trenutne pripravljenosti.

