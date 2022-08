Srbi vlogo favoritov prepuščajo Slovencem: 'So dominantni in polni samozavesti' 24ur.com Drevi se bosta v Stožicah na prijateljski tekmi pomerili Slovenija in Srbija. Finalistki zadnjega evropskega prvenstva tudi na letošnjem Eurobasketu sodita v ožji krog favoritov za zlato, zato bo obračun dober prikaz trenutnega razmerja moči. Reprezentant Srbije Vanja Marinković meni, da so Slovenci trenutno v malenkostni prednosti. Razkril pa je tudi svoje glavne favorite za končni uspeh, izpost...

