Predor Karavanke ponovno odprt, ostaja večkilometrski zastoj 24ur.com Pri predoru Karavanke, na avstrijski strani, je zagorelo vozilo. Zaradi nesreče so morali predor za nekaj časa zapreti, a je zdaj v obe smeri ponovno odprt. V smeri proti Avstriji je sicer nastala približno osemkilometrska kolona. Potovalni čas iz Ljubljane do Karavank na prometnoinformacijskem centru ocenjujejo na približno uro in pol.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Dejan Levanič

Borut Pahor