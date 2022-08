Več kot 11 kilometrski zastoj pred predorom Karavanke Družina

Zastoj pred predorom Karavanke je trenutno daljši od 11 kilometrov, kolona vozil sega do Vrbe, so sporočili s PU Kranj. Za lokalni promet svetujejo izvoz Radovljica, za tiste, ki so namenjeni v Avstrijo, pa pot preko Ljubelja. Na prometnoinformcijskem centru potovalni čas iz Ljubljane do Karavank ocenjujejo na približno uro in 50 minut.

