Na vojaških vajah v Rusiji bo sodelovala tudi Kitajska RTV Slovenija Kitajska vojska bo od 30. avgusta do 5. septembra sodelovala na skupni vojaški vaji Vostok, ki jo gosti ruska vojska in na kateri bodo sodelovale še oborožene sile Indije, Belorusije, Mongolije, Tadžikistana in drugih držav.

