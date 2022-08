Navalni Zahod poziva k strožjim sankcijam proti ruskim oligarhom Dnevnik Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je Zahod pozval, naj uvede strožje in sistematične sankcije proti ruskim oligarhom, ki podpirajo ruskega predsednika Vladimirja Putina in vojno v Ukrajini. »Za to ni potrebno nič drugega kot...

Sorodno



Oglasi