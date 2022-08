Pešić zavida Slovencem: Kot, da so odraščali in živijo na isti ulici 24ur.com Slovenski košarkarji so na pripravljalni tekmi v Stožicah po podaljšku premagali reprezentanco Srbije (97:92). Po tekmi so o vzdušju v slovenski reprezentanci spregovorili Aleksander Sekulić, Edo Murič in srbski selektor Svetislav Pešić, ki je dejal: "Kot, da vsi iz iste ulice pridejo skupaj na trening, kosilo in tekmo."

