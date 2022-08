Posebna pohvala srbskega selektorja na račun Slovencev Sportal Slovenski košarkarji so z odliko opravili tudi peti pripravljalni preizkus pred evropskim prvenstvom. Slovenci so v Stožicah po podaljšku s 97:92 odpravili reprezentanco Srbije in tako še enkrat več dokazali, da se stvari pred prvenstvom odvijajo v pravo smer. Kljub temu je slovenski strateg Aleksander Sekulić po tekmi opozoril, da je rezerv v slovenski igri še ogromno, ob tem pa je beseda tekla t...

