Fafangel povedal, kako bo z maskami v jeseni SiOL.net "Cepljenje v nobeni fazi ne bo obvezno," je dejal vodja posvetovalne skupine za spremljanje novega koronavirusa Mario Fafangel in predlagal uvedbo dveh faz in 13 ukrepov. V izjavi so sicer sodelovali še člana skupine Tatjana Lejko Zupanc in Alojz Ihan ter državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Tadej Ostrc. Predstavili so priprave na omejevanje okužb v jesensko-zimski sezoni.

Sorodno





























































Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar