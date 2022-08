Komaj ustavil, ker je gledal film Primorske novice Poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi, ki so ga policisti z ostalimi službami izvedli pred dnevi, je pokazal več hujših kršitev. Vozniki so bili nespočiti, pod vplivom alkohola, drog, največji brezvestnež tega nadzora pa je med vožnjo celo gledal film. V nekaj urah so ustavili skupno 59 tovornih vozil in dva avtobusa, ugotovili pa 49 kršitev.

