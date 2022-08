Nadzor je pokazal: Vozniki nespočiti, pod vplivom alkohola, med vožnjo celo gledajo filme Lokalec.si Zaradi podaljšanega vikenda in praznikov tako pri nas kot v nekaterih sosednjih državah, so bile naše ceste pretekli konec tedna prometno izjemno obremenjene. Zaradi visokega tveganja za poslabšanje prometne varnosti so izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Vozniki vozijo tudi ko jim tahograf beležil čas počitka Pri slovenskem vozniku, ki je vozil za slovensko podjetje, je bila ugo ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Jošt Zakrajšek

Špela Ponomarenko Janić