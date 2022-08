Objavljen javni poziv za člane nadzornega sveta SID banke Vlada RS Minister za finance, Klemen Boštjančič, in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaž Han, sta izdala Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta SID banke, ki bo izvedla postopek pridobivanja kandidatov. Postopek poteka na podlagi obvestila SID banke o nepopolni sestavi nadzornega sveta.

