Gibanje Svoboda dobilo novega, že tretjega podpredsednika Lokalec.si Svet stranke Gibanje Svoboda je na četrtkovi seji za tretjega podpredsednika stranke imenoval Mateja Arčona, sicer ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predsednik stranke Robert Golob pa je za novo generalno sekretarko imenoval poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, so v stranki zapisali na Twitterju. Mesto generalnega sekretarja je do sedaj zasedal Arčon, po imenovanju za podpredsednika stran ...

