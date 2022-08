Opustošenje od Barcelone do Prage zahtevalo 12 žrtev, še vedno iščejo pogrešane RTV Slovenija Eno najhujših neurij v Evropi je v četrtek pustošilo od Barcelone, prek Italije, Slovenije in Avstrije do Češke. Na 1600 kilometrov dolgi poti je za seboj pustilo razdejanje in 12 mrtvih, med njimi tri otroke. Ponekod še vedno iščejo pogrešane.

