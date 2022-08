Na Korziki in v Toskani neurje zahtevalo žrtve, v Benetkah evakuirali turiste 24ur.com Močno neurje, ki je doseglo tudi Slovenijo, je na svoji poti prek Francije in Italije zahtevalo več življenj. Na Korziki, kjer je nastal ciklon, je umrlo pet ljudi, v Toskani pa dva. Več ljudi je bilo v močnem deževju in vetru, ki je dosegel hitrost več kot 100 kilometrov na uro, poškodovanih. Nevihta je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke.

