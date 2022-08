Hrvati prek Slovenije tihotapili drogo in orožje Svet 24 Hrvaška policija je vložila kazensko prijavo proti štirim hrvaškim državljanom zaradi suma tihotapljenja večjih količin droge in orožja v okviru kriminalnega združenja, so sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.





