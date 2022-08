Štirje Hrvati osumljeni tihotapljenja drog in orožja, tudi prek Slovenije 24ur.com Hrvaška policija je vložila kazensko prijavo proti štirim hrvaškim državljanom zaradi suma tihotapljenja večjih količin drog in orožja v okviru kriminalnega združenja, so sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve. Preiskovalci sumijo, da je skupina iz Hrvaške prek Slovenije do Italije pretihotapila več kot 30 kosov orožja.

