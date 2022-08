Po evakuaciji iz Term Tuhelj 16 hospitaliziranih, prišlo naj bi do iztekanja klora Dnevnik Iz Term Tuhelj v hrvaškem Zagorju so danes pozno popoldne evakuirali obiskovalce vseh bazenov, saj naj bi prišlo do uhajanja neznane snovi. Poškodovanih je več ljudi, 16 so jih prepeljali v bolnišnico. Med drugim imajo težave z dihanjem in kožo....

