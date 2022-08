Sekulić: Prepričan sem, da se bodo Hrvati poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah 24ur.com Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je iz Ljubljane preselila v Laško in košarkarji bodo v Celju trenirali vse do odhoda v Nemčijo prihodnji konec tedna. Varovance selektora Aleksandra Trifunovića čaka še zadnji test v dvorani Zlatorog, tekmec bo Hrvaška. Nazadnje so Slovenci v Stožicah visoko premagali Hrvate (97:69).

