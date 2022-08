Tragično: Umrl 35-letnik na električni rolki Lokalec.si Sinoči, okoli 20. ure, je v Slovenskih Konjicah prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 35-letni voznik lahkega motornega vozila – električne rolke. 35-letnik je vozil lahko motorno vozilo – električno rolko po klancu navzdol v naselju Škalce in padel. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče poškodbam podlegel, so sporočili iz PU Celje. Pri vožnji ni uporabljal varnostne ...

