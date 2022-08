Po evakuaciji iz Term Tuhelj 16 hospitaliziranih, prišlo naj bi do iztekanja klora Primorske novice Iz Term Tuhelj v hrvaškem Zagorju so včeraj pozno popoldne evakuirali obiskovalce vseh bazenov, saj naj bi prišlo do uhajanja neznane snovi. Poškodovanih je več ljudi, 16 so jih prepeljali v bolnišnico. Med drugim imajo težave z dihanjem in kožo. Glede na poročanje hrvaških medijev naj bi bilo krivo iztekanje klora.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija

Nizozemska

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Kristjan Čeh

Zoran Janković