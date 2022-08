FOTO in VIDEO: V grozljivem napadu zasedli hotel, umrlo je najmanj 12 ljudi Maribor24.si V somalijski prestolnici Mogadiš so pripadniki islamistične militantne skupine Al Šabab v petek napadli hotel in prevzeli nadzor nad njim. V napadu je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, oblasti pa se še vedno borijo, da bi prevzele nadzor nad hotelom, poročajo tuje tiskovne agencije. “Do zdaj smo potrdili, da je umrlo 12 ljudi, večinoma civilistov,” je povedal lokalni obveščevalni uradnik. Dodal je, da ...

