Al Šabab v napadu na hotel v Mogadišu ubil 12 ljudi in zajel talce RTV Slovenija V somalijski prestolnici Mogadiš so pripadniki islamistične militantne skupine Al Šabab v petek napadli hotel in prevzeli nadzor. Pri tem so ubili 12 ljudi, še neznano število pa zajeli za talce. Policijska operacija poteka.

