Man City rešil točko, Arsenal osamljen na vrhu, katastrofa Chelseaja Sportal Na prvi nedeljski tekmi v premier ligi so nogometaši Chelseaja s kar 0:3 klonili proti Leedsu. Za Londončane je bil to prvi poraz v tej sezoni. Zatem so prvaki Manchester Cityja gostovali pri Newcastlu in v tekmi preobratov na koncu rešili remi (3:3), s tem pa so prvič v sezoni ostali brez polnega izkupička. Na vrhu lestvice angleškega prvenstva je tako po tretji zaporedni zmagi, s katero je ohran...

