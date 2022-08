Tottenham prvi na Otoku, Kane zrušil rekord, Srb junak Fulhama Sportal V uvodnem dejanju 3. kroga angleškega prvenstva je Tottenham doma premagal Wolverhampton in skočil na prvo mesto, Harry Kane pa je poskrbel za strelski rekord. Srb Aleksandar Mitrović je z zadetkom v zadnji minuti popeljal Fulham do domače zmage nad Brentfordom (3:2). Vodilni in edini še neporaženi ekipi premier league ta konec tedna igrata v Bournemouthu (Arsenal - sobota) in Newcastlu (Manchester City - nedelja). Tekma Manchester United – Liverpool bo v ponedeljek zvečer. Prvi imajo dva poraza, drugi pa dva remija. Večni derbi bo imel tako tokrat še večjo težo.

