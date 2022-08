Predsedniški kandidati že začenjajo intenzivno predvolilno kampanjo 24ur.com Idrijski žlikrofi, pivo, golaž, štruklji – vse to so obiskovalci lahko pokušali na prazniku žlikrofov v Idriji. Prizorišče za sladokusce in kot kaže tudi za nagovarjanje volivk in volivcev, med obiskovalci praznika sta bila namreč tudi Anže Logar in Marta Kos. Agro, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, pa je obiskala Nataša Pirc Musar. Predsedniška kampanja je, kot kaže, že v polnem teku, čeprav ...

Sorodno



Oglasi