[Foto] Je Pirc Musarjeva medijsko napihnjen balon? Takšen dolgčas je bil na njeni stojnici, medtem ko je bilo pri Logarju precej bolj živahno Nova24TV Na stojnici predsedniške kandidatke dr. Nataše Pirc Musar ni bilo posebnega obiska, saj sta njena prostovoljca več ali manj samevala. Medtem pa je bilo pri dr. Anžetu Logarju precej bolj živahno in sproščeno vzdušje. Je torej njena podpora v javnomnenjskih anketah rezultat medijske napihnjenosti in ne dejanske podpore med državljani? Z današnjim dnem so se pričela volilna opravila za predsedniške ...

Sorodno







Oglasi